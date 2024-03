Mercato : Luis Enrique a choisi les deux prochains renforts du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En vue de la saison prochaine, et notamment de la succession de Kylian Mbappé, le PSG est déjà très actif en coulisses. Et bien évidemment, Luis Enrique aura son mot à dire sur le mercato du club parisien. Et visiblement, le coach espagnol a même déjà une idée bien précise sur l’identité des deux premiers renforts estivaux.

En coulisses, le PSG a commencé ses négociations pour le prochain mercato estival qui s'annonce d'ores et déjà très animé compte tenu du fait que Kylian Mbappé va quitter le club à l'issue de la saison pour s'engager avec le Real Madrid. Et Luis Enrique semble déjà avoir des idées pour ses premières recrues.

Luis Enrique adore le profil de Kari

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , Luis Enrique apprécie notamment le profil d'Ayman Kari. Prêté au FC Lorient l'été dernier, le jeune parisien a été peu utilisé jusqu'au début de l'année 2024. Titulaire lors des neuf derniers matches, Kari pourrait donc faire son retour au PSG et entrer dans la rotation.

Xavi Simons «pourrait bien sûr être une option très intéressante pour l’avenir»