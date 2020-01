Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Un danger se confirme pour cette pépite de Galtier !

Publié le 4 janvier 2020 à 1h15 par La rédaction

Peu utilisé par Christophe Galtier, Cheikh Niasse intéresse fortement le Stade Rennais. Le joueur pourrait être tenté à l'idée d'un départ.

Comme le10sport.com le dévoilait en exclusivité, Cheikh Niasse (19 ans) intéresse fortement Rennes et le club anglais de Watford. Le LOSC, de son côté, ne semble pas enclin à vendre le joueur, mais une offre importante pourrait faire consentir les dirigeants lillois à lâcher Cheikh Niasse, alors que le joueur est actuellement 4ème dans la hiérarchie des milieux et qu'il est peu utilisé par Christophe Galtier.

Cheikh Niasse envisagerait un départ cet hiver