Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato - LOSC : Les dessous du dossier Niasse

Publié le 3 janvier 2020 à 18h25 par Alexis Bernard

Très courtisé en ce mercato hivernal, Cheikh Niasse fait partie des joueurs à potentiel du LOSC. Pourtant, il ne joue pas.

Positionné sur Cheikh Niasse, milieu de terrain de 19 ans, le Stade Rennais n’est pas seul sur le dossier. Selon nos sources, le club anglais de Watford est bien également de la partie, prêt à faire une jolie offre pour récupérer le joueur cet hiver. Mais si le LOSC n’a pas l’intention de vendre son talent, une question commence à se poser dans le Nord : comment un joueur courtisé par des clubs comme Rennes et Watford, tous deux disposés à faire une offre de transfert, ne grappille pas plus de temps de jeu que cela en Ligue 1 ? Qui plus est dans un club qui a évolué sur les tableaux de Ligue des Champions, Ligue 1 et Coupe de la Ligue lors des cinq premiers mois de l’année.

Lille croit en lui