Mercato - LOSC : Galtier à Nice pour 3,5 millions d'euros

Publié le 29 juin 2021 à 23h31 par Alexis Bernard mis à jour le 29 juin 2021 à 23h38

Après de longues négociations, le LOSC et Nice ont trouvé un accord pour Christophe Galtier pour un montant bien moindre que réclamé par les Lillois au départ.