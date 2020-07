Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Un énorme pressing en coulisses pour le transfert d'Osimhen ?

Publié le 4 juillet 2020 à 14h45 par La rédaction

Plus que jamais, Victor Osimhen se rapproche d'un transfert vers Naples. Néanmoins, il semblerait que le joueur du LOSC prenne tout son temps ce qui ne plairait pas forcément aux Napolitains.

L’issue du dossier Victor Osimhen est proche d'être trouvée. Selon les informations du 10 Sport, une réunion est prévue ce samedi après-midi pour espérer mettre un point final à ce départ vers Naples et cette opération XXL. Le transfert du protégé de Christophe Galtier atteint, en effet, les 80M€. De bon augure pour le LOSC qui a besoin de vendre pour 150M€ afin de rééquilibrer ses comptes. On toucherait donc au but pour ce transfert d'Osimhen et du côté de Naples on souhaiterait rapidement régler les derniers détails. Ce qui ne serait toutefois pas du goût du joueur de 21 ans…

Naples est impatient