Mercato : L’OM tient la solution pour cet indésirable ?

Écarté du groupe professionnel, tout comme Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Ulisses Garcia, Jordan Veretout devrait quitter l’OM d’ici à la fermeture du marché des transferts. En ce sens, le Stade Rennais penserait à s’attacher les services du milieu de terrain âgé de 31 ans, qui serait également suivi en Serie A.

Cadre de l’OM depuis son arrivée en provenance de l’AS Rome il y a maintenant deux ans, Jordan Veretout se retrouve aujourd’hui parmi les joueurs écartés et sur lesquels le club ne compte plus. Un temps dans le viseur d’Al-Duhail, au Qatar, l’international français (6 sélections) pourrait finalement rester en Ligue 1.

Rennes sur la piste de Veretout

En effet, Al-Duhail va finalement s’attacher les services de Benjamin Bourigeaud (30 ans) en provenance du Stade Rennais. Le club breton est donc à la recherche de son remplaçant et dans cette optique, serait intéressé par Jordan Veretout, d’après les informations de Mohamed Toubache-Ter.

Veretout a des options en Italie

Une information confirmée par Foot Mercato, qui indique que le Stade Rennais penserait bel et bien au milieu de terrain âgé de 31 ans. Mais Jordan Veretout aurait également des intérêts de plusieurs clubs de Serie A. Un championnat qu’il connaît bien, lui qui a évolué sous les couleurs de l’AS Rome et de la Fiorentina entre 2017 et 2022.