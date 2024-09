Mercato : L’OM sort du silence sur ce dossier sensible

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

N’entrant pas dans les plans de Roberto De Zerbi, Chancel Mbemba est écarté du groupe professionnel depuis la reprise de l’entraînement. Au cours de l’été, l’international congolais a été sanctionné pour son accrochage avec un dirigeant marseillais. Comme l’a fait savoir le club, cet épisode a définitivement marqué la fin de son aventure à l’OM.

Appelé par la RD Congo lors de cette trêve internationale, Chancel Mbemba a regoûté à la compétition vendredi face à la Guinée (1-0), dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Depuis le mois de juillet et la reprise, l’international congolais (85 sélections) s'entraîne avec la réserve de l’OM, comme cela était le cas de Jordan Veretout (31 ans), Samuel Gigot (30 ans) ou bien Pau Lopez (29 ans).

« Il s’est mis à la faute tout seul »

Ulisses Garcia (28 ans) faisait lui aussi partie de ce groupe, mais va finalement être réintégré en tant que doublure de Quentin Merlin (22 ans). Ce qui ne sera pas le cas de Chancel Mbemba, sanctionné d’une mise à pied et retenue sur salaire au cours de l’été pour son altercation avec Ali Zarrak, proche de Medhi Benatia et responsable de la réserve de l’OM. Comme indiqué par La Provence, le club ne compte absolument pas réintégrer le défenseur âgé de 30 ans, et l’a fait savoir : « Il s’est mis à la faute tout seul ».

« Il n’y a aucune chance de le revoir porter le maillot de l’OM »

« Chancel n’a plus d’avenir à l’OM. On l’a dit, expliqué, la décision a été prise. Il a été mis au courant, il a quand même voulu rester. Il lui reste dix mois de contrat, il ira certainement au bout et il sera traité comme il se doit. Il y a des règlements, il faut respecter la charte. Mais il n’y a aucune chance de le revoir porter le maillot de l’OM », a ajouté la direction de l’OM.