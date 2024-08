Mercato : L’OM signe un coup légendaire !

Thomas Bourseau

Mason Greenwood a déjà marqué de son empreinte le début de saison de l’OM. D’ailleurs, ses trois buts inscrits en l’espace de deux rencontres officielles jouées font de lui l’une des recrues offensives les plus précoces à égalité avec Dimitri Payet. L’attaquant anglais a signé des débuts plus canons que des noms ronflants passés par l’Olympique de Marseille ces dernières années.

Au cœur de la polémique entourant son transfert en raison de ses actes de violence et de viol envers sa compagne Harriet Robson il y a maintenant plus de deux ans, Mason Greenwood n’est pas arrivé dans un climat apaisant à l’OM en juillet dernier. Pire, le maire de Marseille Benoît Payan refusait publiquement au micro de RMC Sport le transfert du meilleur buteur de l’Olympique de Marseille cette saison. Le président Pablo Longoria, son conseiller sportif Medhi Benatia ainsi que l’entraîneur Roberto De Zerbi étaient tous partants pour boucler le transfert de 31,6M€ de Greenwood avec Manchester United quand bien même il faisait beaucoup parler dans la presse. Et sportivement parlant, l’international anglais de 22 ans leur donne pour le moment raison.

Mason Greenwood, 3 buts en 2 matchs comme Dimitri Payet

Pour sa première en match officiel comme attaquant de l’OM, Mason Greenwood a signé un doublé sur la pelouse du Stade Brestois (5-1). Et il n’aura pas fallu attendre longtemps pour témoigner de son troisième but sous les couleurs de l’Olympique de Marseille qui est arrivé dimanche dernier à l’Orange Vélodrome contre le Stade de Reims (2-2). Cela faisait 10 ans que ce n’était plus arrivé de voir un joueur de l’OM réaliser un tel démarrage. En août 2013, Dimitri Payet avait déjà effectué cette prouesse de marquer trois buts après deux matchs officiels.

Le coup d’éclair de Valère Germain

Couronné d’un titre de champion de France glané avec l’AS Monaco, Valère Germain signait à l’OM à l’été 2017. Et dès son premier match officiel, à savoir un barrage de Ligue Europa face à Ostende, le buteur français a inscrit un triplé. Sinon, il aura fallu attendre 23 apparitions pour le voir inscrire trois autres buts avec l’OM.

Mario Balotelli, quatre répétitions pour Super Mario

En froid avec Patrick Vieira, entraîneur de l’OGC Nice à l’époque, Mario Balotelli quittait la Côte-d'Azur pour rejoindre la cité phocéenne. Il n’aura fallu qu’un match au sulfureux avant-centre italien afin d’inscrire son premier but et trois autres pour porter son bilan à trois réalisations avec l’Olympique de Marseille.

Arkadiusz Milik, Alexis Sanchez et Dario Benedetto arrivent à égalité

Trois joueurs pour trois profils différents. Au placard au Napoli, Arkadiusz Milik a été sauvé par Pablo Longoria qui allait être nommé en parallèle président de l’OM. Fin janvier 2021, le Polonais rejoignait l’Olympique de Marseille et marquait dès son deuxième match à Lens. Au total, les supporters marseillais ont patienté 5 matchs avant d’assister au troisième but de Milik avec la tunique du club phocéen. Même son de cloche pour Alexis Sanchez. Le compteur but de Sanchez s’est ouvert à Nice fin août 2022 par le biais d’un doublé et le Chilien, totalement relancé par son arrivée à l’Olympique de Marseille, a passé la passe de trois à Auxerre fin septembre. A la venue de son troisième match à l’OM à l’été 2019, Dario Benedetto a marqué pour la première fois sous ses nouvelles couleurs avant d’en faire de même lors des deux matchs suivants, une fois contre l’ASSE et par deux fois à l’AS Monaco lors du même match.

Bafétimbi Gomis, Didier Drogba et Pierre-Emerick Aubameyang au coude à coude

De par ses deux apparitions en barrage de Ligue des champions en août 2003 qui ne se sont pas portées fructueuses pour celui qui est considéré comme une icône de l’OM, il aura fallu attendre 8 matchs en tout pour voir Didier Drogba atteindre la barre des trois buts. Idem pour Pierre-Emerick Aubameyang. Concernant Bafétimbi Gomis, auteur d’une prolifique saison en prêt en 2016/2017 après le départ de Michy Batshuayi à Chelsea, l’ancien lyonnais et stéphanois n’avait eu besoin que de six rencontres pour parvenir à ses fins. Invité surprise de ce classement, au vu du souvenir mitigé qu’il a laissé aux supporters marseillais, Luis Suarez a effectué la même performance qu’Aubameyang et Drogba en n’ayant besoin que de 8 matchs pour ses 3 premiers buts à l’Olympique de Marseille.

Michy Batshuayi, Kostas Mitroglou et Vitinha ferment la marche

Il leur fallait un temps d’adaptation plus ou moins important afin de s’acclimater à l’Olympique de Marseille. Michy Batshuayi a passé deux saisons dans la cité phocéenne pour 33 buts marqués. Toutefois, l’international belge a eu besoin de 11 apparitions sous le maillot de l’OM pour signer ses trois premières réalisations. Même constat pour Kostas Mitroglou. Décrié par moments lors de son aventure à l’OM, le Grec a dû avoir onze matchs joués dans les jambes pour arriver à ce résultat. Recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille pour 32M€, Vitinha a été le plus lent de cette liste à atteindre le palier des 3 buts. Il faudra 17 rencontres au Portugais pour égaler ses compères cités ci-dessus.