Mercato : L'OM se lance dans une bataille à 40M€

Lors de ce mercato estival, l'OM pourrait être amené à recruter un latéral gauche pour pallier le départ de Nuno Tavares, non-retenu par son équipe après son prêt d'une saison. En Angleterre et en France, il a été question d'un intérêt de l'OM pour Antonee Robinson, sous contrat avec Fulham. Mais la concurrence promet d'être rude.

L'OM connaît son nouvel entraîneur. Ancien de l'Athletic Bilbao et du FC Valence, Marcelino débarque à Marseille pour remplacer Igor Tudor. Et le technicien espagnol a plusieurs chantiers à gérer, notamment celui qui concerne le côté gauche de la défense. En effet, Nuno Tavares ne devrait pas rester à l'OM la saison prochaine.

L'OM sur un joueur anglais

Prêté par Arsenal jusqu'à la fin de la saison, le joueur portugais ne sera pas conservé. Pour le remplacer, l'OM pense à un jeune joueur de Fulham. Comme le confirme Foot Mercato , Pablo Longoria aurait activé la piste menant à Antonee Robinson, lié à son équipe jusqu'en juin 2024.

Plusieurs cadors sur ses traces

Valorisé 40M€, Antonee Robinson serait courtisé par plusieurs autres équipes européennes. Toujours selon le média, Manchester City, l'Inter et le Milan AC se seraient également manifestés. Et ces formations disposent d'une capacité financière bien plus importante que l'OM.