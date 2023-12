Mercato : L’OM reçoit un message surprise pour son recrutement !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur phare de l'OM, Florian Thauvin avait quitté le club phocéen libre au terme de son contrat en 2021 pour relever de nouveaux challenges à l'étranger. Et l'international français, qui évolue aujourd'hui en Italie, n'exclut pas la possibilité de revenir un jour porter le maillot de l'OM.

Désormais âgé de 30 ans et alors qu'il porte les couleurs du club italien de Udinese depuis janvier 2023, Florian Thauvin pourrait-il envisager de revenir un jour à l'OM ? L'international français (10 sélections) a longtemps été un élément incontournable du onze marseillais et semble avoir gardé ce club dan son coeur. D'ailleurs, dans un entretien accordé au Canal Football Club dimanche, Thauvin n'exclut pas totalement la possibilité d'un retour à l'OM d'ici la fin de sa carrière.

« Je suis un supporter de l'OM, donc forcément... »

« Un retour à l'OM ? C'est une question difficile. Je suis un joueur, j'ai un contrat avec l'Udinese. Il y a des joueurs qui jouent à l'OM, il faut les respecter aussi. Avant d'être un joueur de foot, je suis un supporter de l'OM, donc forcément tu as envie d'enfiler le maillot et de les aider », explique Florian Thauvin, qui pourrait donc éventuellement se laisser tenter par un retour à l'OM alors que son contrat actuel avec Udinese court jusqu'en 2025.

« Ça me manque énormément »