Mercato : L’OM rate son grand attaquant !

Thomas Bourseau

Alexis Sanchez (35 ans) aurait pu effectuer son grand retour à l’OM, seulement un an après l’avoir quitté. Néanmoins, le Chilien a pris la décision d’effectuer un retour aux sources en retrouvant l’Udinese, son premier club sur le Vieux Continent en s’y engageant contractuellement pour les deux prochaines saisons.

Pierre-Emerick Aubameyang a fait le choix d’apposer sa signature sur le contrat en or proposé par Al-Qadsiah et donc de quitter l’Olympique de Marseille seulement une saison après son arrivée. Trois semaines après son transfert, Aubameyang n’a toujours pas été remplacé quand bien même les dossiers Eddie Nketiah et Youssoufa Moukoko font énormément parler dans la presse.

Alexis Sanchez ne viendra pas à l’OM

Ces dernières semaines, le feuilleton Alexis Sanchez a fait couler de l’encre dans la presse dans le cadre d’un retour à l’OM un an après son départ du club phocéen pour l’Inter. Et alors qu’il était question d’une éventuelle venue de Sanchez à Marseille, cette opération en restera au stade d’hypothèse.

Alexis Sanchez revient à l’Udinese pour 2 ans

La Gazzetta dello Sport confiait dans ses colonnes de samedi qu’Alexis Sanchez se dirigeait vers l’Udinese, son premier club à son arrivée en Europe du Chili en 2006 et ce, jusqu’en 2011 et son transfert au FC Barcelone. Ces dernières heures, le retour d’Alexis Sanchez à Udine est devenu réalité et a été officialisé par le club italien. L’attaquant chilien y a paraphé un contrat de deux saisons.