Mercato : L’OM n’en veut plus, il lâche un message fort

Mis à l'écart par Roberto De Zerbi dès son arrivée sur le banc de l'OM, Jordan Veretout a d'abord repoussé l'idée de rejoindre le Qatar, avant de voir arriver l'OL en toute fin de mercato. L'ancien milieu de terrain du FC Nantes a ainsi rejoint les Gones en qualité de joker, et a fait ses adieux au club phocéen.

Arrivé sur le banc de l’OM cet été, Roberto De Zerbi a très rapidement pris des décisions fortes en écartant plusieurs joueurs importants à l’image de Chancel Mbemba, Samuel Gigot ou encore Jordan Veretout. Ce dernier s’est d’ailleurs engagé avec l’OL et a fait ses adieux aux Marseillais.

Les adieux de Veretout à l’OM

« Bonjour à tous les marseillais, C’est l’heure pour moi de vous dire au revoir. J’ai passé 2 belles saisons ici, j’ai vécu des émotions fortes, j’ai toujours essayé de respecter les valeurs du club et de ne pas tricher. J’ai vécu des émotions fortes durant ces 2 années avec la naissance de mon fils à Marseille… la découverte de la Ligue des champions qui était un rêve de gamin pour moi… l’épopée en Europa League et les chaudes soirées du Vélodrome… », a-t-il lâché sur son compte Instagram.

«Une nouvelle aventure se présente pour moi»

« Je souhaite avant tout vous remercier, vous, les supporters, ceux qui font vivre ce club et qui en sont l’identité. Vous m’avez soutenu durant ces 2 saisons et je vous remercie pour votre soutien. Merci également à mes coéquipiers et au staff qui nous ont encadré. Une nouvelle aventure se présente pour moi et je vous souhaite une bonne continuation et une belle saison », ajoute Jordan Veretout.