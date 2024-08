Mercato : L'OM l'annonce, une recrue va crever l'écran

Jean de Teyssière

Ce mercredi, l’OM a présenté la suite de ses nouvelles recrues. Jeffrey De Lange, Geronimo Rulli, Valentin Carboni et Elye Wahi sont passés par la traditionnelle conférence de presse de présentation. L’occasion pour Geronimo Rulli et Fabrizio Ravanelli de parler du milieu de terrain argentin, Valentin Carboni et de prévenir les supporters du talent du milieu de terrain de 19 ans.

Le mercato marseillais se poursuit et le nombre de joueurs qui rejoignent les rangs marseillais augmente de jour en jour. Alors qu’il reste trois semaines sur le marché des transferts, l’OM a recruté neuf joueurs : Jeffrey De Lange, Valentin Carboni, Derek Cornelius, Geronimo Rulli, Mason Greenwood, Elye Wahi, Lilian Brassier, Ismaël Koné et Pierre-Emile Hojberg. L’un d’entre eux pourrait d’ailleurs faire de belles prestations.

Mercato : L’OM frappe un gros coup, le tapis rouge lui est déroulé https://t.co/jlYvFa3Vyl pic.twitter.com/8nSepbXepr — le10sport (@le10sport) August 14, 2024

«Carboni a un potentiel très fort»

Présent aux côtés des recrues présentés ce mercredi, le conseiller institutionnel et sportif de l’OM, Fabrizio Ravanelli a parlé de Valentin Carboni, le nouveau joueur marseillais. A Marseille, on s'attend à un crack : « Il a un potentiel très fort, il est solide techniquement et physiquement. Vous connaissez le niveau en Italie et il a fait un championnat extraordinaire. Il a gagné la Copa America avec l'Argentine. Au nom de l'OM je te souhaite la bienvenue. »

«Carboni ? Il va vraiment vous surprendre»

En conférence de presse, Geronimo Rulli a également parlé de Valentin Carboni, son partenaire en sélection argentine : « Il va vraiment vous surprendre quand il va jouer car il n'a que 19 ans mais il joue avec l'expérience d'un joueur de 26 ou 27 ans. C'est un joueur rapide, technique et très intelligent. S'il arrive à refaire ce qu'on voyait en sélection, même 10%, je pense qu'il va s'installer à l'OM. Avec lui à Marseille et Leo Balerdi ça été plus facile pour moi de prendre une décision mais je suis sûr que Valentin Carboni va faire une belle saison. »