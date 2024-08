Mercato : L’OM boucle un transfert grâce à l’un de ses joueurs

Alexis Brunet

Cet été, l’OM a lancé des grandes manœuvres pour renforcer son effectif. Le club phocéen s’est renforcé à tous les postes, à commencer par les gardiens de but. Deux nouveaux portiers ont rejoint Marseille : Jeffrey de Lange et Geronimo Rulli. Le second a d’ailleurs déclaré que s’il avait rejoint le sud de la France, c’est en grande partie grâce à son compatriote, Leonardo Balerdi.

Par rapport à la saison dernière, l’OM semble bien décidé à gagner en stabilité. Mais pour faire revenir le calme, Pablo Longoria a d’abord besoin de tout changer. Ainsi, le président marseillais a décidé cet été de changer d’entraîneur, mais aussi une grosse partie de l’effectif. Neuf nouveaux joueurs ont pour le moment débarqué au sein du club phocéen et de nombreux autres sont partis, pour la plupart seulement une saison après leur arrivée.

L’OM a tout changé pour ses gardiens

Pour ce qui est de la base, Pablo Longoria a décidé de tout changer. Le président de l’OM a recruté deux nouveaux gardiens. Un titulaire pour remplacer Pau Lopez qui a de grandes chances de quitter Marseille cet été et un numéro deux pour compenser la grave blessure de Ruben Blanco, qui sera écarté des terrains pendant de longs mois. Ainsi, Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange ont posé leurs valises au sein du club phocéen. L’Argentin qui est déjà passé par la Ligue 1 par le passé (Montpellier) sera normalement le titulaire.

« Il m'a beaucoup parlé et m'a incité à venir »

Pour le site officiel de l’OM, Geronimo Rulli est revenu sur son arrivée à Marseille. Le portier s’est notamment livré sur le rôle qu’avait joué Leonardo Balerdi dans sa venue au club phocéen. « Leo, je le connais très bien. J'ai partagé plusieurs fois avec lui la sélection. Il est au club depuis longtemps. Il connaît son fonctionnement dans les bons et les mauvais moments. Donc pour prendre ma décision, il m'a beaucoup parlé et m'a incité à venir et m'a donné mille raisons de choisir Marseille. »