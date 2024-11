Mercato : L’OM esquive un gros transfert, il balance tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Prolongé par l’OM en août dernier, Leonardo Balerdi semble avoir été très courtisé sur le marché des transferts, mais sa direction a préféré éviter son départ. Une tendance confirmée par Daniel Riolo, qui ne comprend pas l’acharnement contre le défenseur central argentin, qui reste l’une des valeurs sûres du vestiaire de l’OM cette saison.

C’est un fait, Leonardo Balerdi (25 ans) ne traverse pas la meilleure période de sa carrière en ce début de saison avec l’OM. Le défenseur central argentin enchaine les boulettes, lui qui disposait d’une cote XXL sur le marché des transferts il y a encore quelques mois. Courtisé par l’Atlético de Madrid et l’Atalanta Bergame, il avait finalement accepté de prolonger son contrat avec l’OM qui souhaitait absolument le conserver en août dernier. Et Daniel Riolo ne comprend pas le traitement médiatique réservé à Balerdi en ce moment…

« Approché par de grands clubs »

« Ce pauvre Balerdi, il y a deux ans, il est moqué, petit à petit, on s'aperçoit que c'est quand même un bon joueur. Moi je le défend, parce que c'est vraiment un défenseur qui a du talent. Attendez qu'il se soit calmé. Il est même approché par des grands clubs. L'OM parvient à le garder. Et on en fait le symbole. Est-ce qu'on s'est déjà demandé s'il était capable de supporter tout ça ? C'est tellement difficile de supporter tout ça et encore plus à l'OM. Le gars, on lui a mis des briques dans le sac à dos, son maillot, c'est pas possible, il ne le supporte plus. On est mi-novembre, Balerdi je ne l'ai pas vu cette année, que pour des mauvaises raisons », lâche Riolo dans l’After Foot sur RMC Sport.

Les critiques de De Zerbi ne passent pas

Selon les révélations de L’EQUIPE, De Zerbi aurait pris Leonardo Balerdi en grippe après la défaite contre l’AJ Auxerre vendredi dernier (1-3). Et là encore, Riolo monte au créneau pour défendre le joueur de l’OM : « De Zerbi lui a dit tu manques de couilles après Auxerre ? S'il dit ça, il le tue. Si y'a quelqu'un à qui il ne faut pas dire ça, c'est Balerdi. Il ne faut vraiment pas l'emmerder avec le froc hein », explique-t-il.