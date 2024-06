Mercato : L’OM en rêvait, l’OL va boucler son transfert

La rédaction

Le nom de Thiago Almada est bien connu des supporters de l'OM. Et pour cause, à plusieurs reprises, le milieu offensif argentin a été annoncé dans le viseur du club phocéen. Mais c'est finalement vers un autre club français qu'il pourrait rebondir. Et pour cause, Thiago Almada semble proche de rejoindre Botafogo, un club appartenant à Eagle Group de John Textor, avec une clause pour rejoindre une formation de la même galaxie dont l'OL est le club phare.

Depuis l'arrivée de Pablo Longoria à l'OM, d'abord comme directeur du football puis comme président, de nombreux noms ont circulé du côté du club phocéen. A l'image de celui de Thiago Almada. Le jeune milieu offensif argentin a plusieurs fois été annoncé proche de signer à Marseille, en vain. Il s'éclate désormais en MLS avec Atlanta United. Et c'est bien un autre club français qui pourrait en profiter.

Thiago Almada fonce vers Botafogo...

En effet, selon les informations de Globoesporte , Botafogo aurait trouvé un accord avec l'entourage de Thiago Almada au sujet d'un transfert. Il faut encore convaincre la Major League Soccer puis Atlanta United. Mais le transfert semble en excellente voie et le club brésilien serait en passe de réaliser un très joli coup en devançant Boca Juniors dans ce dossier. Et l'OL pourrait bien en profiter.

... avec une clause pour rejoindre un autre club de Textor

Et pour cause, si Thiago Almada a choisi Botafogo, c'est en partie parce qu'il envisage à moyen terme de rejoindre l'Europe et disposerait même d'une clause pour s'engager à l'avenir avec un autre club de la galaxie Eagle Group dont le club phare n'est autre que l'OL. John Textor réalise donc un très joli coup qui pourrait faire les affaires des Lyonnais à l'avenir qui pourraient donc récupérer Thiago Almada, à l'image d'Ernest Nuamah, recruté par Molenbeek, autre club de John Textor, avant d'être prêté à l'OL.