Mercato - Real Madrid : La presse espagnole annonce le prochain transfert ?

Si Kylian Mbappé devrait être l’arrivée phare du mercato du Real Madrid, les Merengue ne vont pas se contenter du Français. Si Alphonso Davies et Leny Yoro sont annoncés dans le viseur des pensionnaires de Santiago Bernabéu, un quatrième élément semble être pisté par les Madrilènes : Franco Mastantuono. Et les Champions d’Europe auraient fait une première offre à River Plate.

Le Real Madrid possède un effectif déjà fourni et dans lequel figurent de nombreux jeunes, et semble vouloir poursuivre dans cette direction. Après avoir recruté Arda Güler l’été dernier, les Champions d’Europe s’intéresseraient à Franco Mastantuono, jeune milieu offensif de River Plate. Et une première offre aurait été transmise à l’écurie argentine.

Une offre de 20M€ pour Mastantuono

D’après les informations de Sport , le Real Madrid aurait transmis une offre à 20M€ pour Franco Mastantuono. Le média catalan précise même que José Ángel Sánchez, directeur général de l’écurie merengue, serait personnellement engagé dans ce dossier.

Une bonne négociation pour le Real