Mercato : L’OM boucle un coup à la Aubameyang ?

Thomas Bourseau

Elye Wahi n’a pas débuté son aventure à l’OM sur les chapeaux de roues. En cinq matchs disputés, l’attaquant recruté de Lens pour 30M€ n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule occasion. Trop peu pour le moment au vu de l’investissement consenti par l’Olympique de Marseille à l’intersaison. Toutefois, un éveil à la Pierre-Emerick Aubameyang n’est pas à écarter pour Marc Libbra.

Pierre-Emerick Aubameyang a connu une saison XXL en termes de statistiques en 2023/2024 à l’OM : 30 buts pour 11 passes décisives toutes compétitions confondues. Et pourtant, il aura fallu quelques semaines d’adaptation à Marseille afin que le Gabonais puisse trouver la recette et régulièrement le chemin des filets.

«Aubameyang a mis deux mois pour se relever, puis il a été exceptionnel.C’est facile de taper sur Wahi»

Des débuts poussifs qui n’ont pas échappé à Marc Libbra. L’ancien attaquant de l’OM s’est servi du cas Aubameyang afin de défendre les premiers pas d’Elye Wahi, recrue estivale de 30M€, à l’Olympique de Marseille. « Il est en manque de réussite, même s’il a déjà marqué sur penalty. Il n’y a rien à dire sur son implication, mais s’attendait-il à cette pression ? Quand on vient de Lens ou de Montpellier et qu’on arrive à Marseille, c’est toujours exceptionnel, mais dès qu’on porte le maillot, c’est autre chose. Aubameyang a mis deux mois pour se relever, puis il a été exceptionnel. C’est facile de taper sur Wahi. Mais c’est peut-être l’avenir de l’OM, il ne faut pas le cramer ».

«Prouver qu’il est capable de porter et de jouer à l’OM»

Pour La Provence, Marc Libbra a d’ailleurs assuré qu’une fois sa confiance retrouvée, Elye Wahi pourrait prouver qu’il est capable de porter les espoirs offensifs de l’Olympique de Marseille. « Il faut lui en laisser pour qu’il retrouve la confiance. On se dit que la venue d’Angers va être facile, qu’il pourrait en profiter, mais le SCO va venir faire le match de sa vie, même s’il n’a pas gagné un match. À lui de bosser, de ne pas écouter ce qui se dit autour de lui et de prouver qu’il est capable de porter et de jouer à l’OM ».