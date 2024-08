Mercato : L’OM boucle son transfert en un coup de fil !

Thomas Bourseau

Ismaïla Sarr, Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye sont tous partis après une seule et unique saison passée à l’OM. Afin de les remplacer, le club phocéen a mis la main sur Mason Greenwood ainsi qu’Elye Wahi. Deux joueurs déterminés à relever le challenge marseillais dès le premier coup de fil selon Roberto De Zerbi.

Les mercato se suivent et se ressemblent pour l’OM. En effet, chaque été, un remodelage d’effectif prend forme et ces dernières semaines, le président Pablo Longoria a misé sur deux buteurs en particulier : Mason Greenwood (22 ans) et Elye Wahi (21 ans).

«Il a voulu venir à tout prix»

Coach de l’OM pour les trois saisons à venir, Roberto De Zerbi s’est d’abord penché sur le cas Elye Wahi qui n’a pas hésité à prendre le chemin de l’Olympique de Marseille dès le premier coup de fil. « Ce qu'il a dans le sang (il se tape le bras avec l'index). Le caractère, la volonté. Wahi, par exemple, il a voulu venir à tout prix et c'est ce qu'il m'a dit tout de suite au téléphone ».

«Greenwood, c'est le premier joueur que j'ai appelé»

En interview pour L’Équipe, Roberto De Zerbi a ensuite évoqué le transfert de Mason Greenwood qui fut sa première opération personnelle. « Greenwood, c'est le premier joueur que j'ai appelé. J'ai parlé avec son père, qui doit avoir le même âge que moi. Je l'ai averti sur l'exigence de ce club, en lui disant : "L'OM, c'est l'OM." Il m'a répondu : "Je me souviens de l'OM historique, qui a joué des finales de Coupes d'Europe." Au contraire, quand nous voyions qu'un joueur était incertain, pas totalement séduit à l'idée de nous rejoindre, on partait tout de suite sur une autre piste. ».