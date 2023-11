Mercato : L’OM annonce son prochain transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier, et il pourrait bien être agité du côté de l'OM. En effet, Pablo Longoria a clairement laissé entendre qu'il bougera ses pions pour attirer un nouveau latéral gauche afin d'apporter de la concurrence à Renan Lodi.

Après avoir vécu un été très agité avec de nombreux renforts tels que Geoffrey Kondogbia, Iliman Ndiaye, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Joaquin Correa, Michael Murillo ou encore Bamo Meïté, que prépare l'OM pour cet hiver ? Le club phocéen, qui réalise une première moitié de saison en demi-teinte, semble avoir ciblé une priorité au poste de latéral gauche comme l'a clairement indiqué le président Pablo Longoria au micro de RMC Sport.

L'OM vise un latéral gauche

« À quelques positions, on a des besoins numériques. Il y a une discussion sur le latéral gauche (…) On doit chercher à se renforcer parce que numériquement, on doit donner de la souplesse à Renan Lodi mais aussi à Michael Murillo. Il est en train de proposer de très bonnes choses, il nous donne satisfaction quand il joue dans cette position. Il faut augmenter la compétition entre les joueurs de l’effectif, on a un manque numérique dans l’effectif aujourd’hui », a indiqué Pablo Longoria, qui devrait donc chercher à faire venir un latéral gauche en priorité à l'OM cet hiver.

« Trouver un profil juste »