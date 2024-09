Mercato : L’OM annonce déjà un transfert pour 2025 !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par l'OM tout au long du mercato, Chancel Mbemba n'est plus du tout le bienvenu au sein du club depuis son altercation avec un membre de la réserve. Mais même si le "lofteur" congolais n'a pas trouvé preneur sur le marché, un dirigeant de l'OM se montre très ferme à son sujet et annonce déjà un départ libre dans un an pour Mbemba.

Le fameux loft de l'OM a beaucoup fait parler de lui au cours du mercato estival ! D'anciens cadres de l'effectif phocéen l'ont longtemps squatté, comme Pau Lopez, Samuel Gigot ou Jordan Veretout, mais tous ont finalement trouvé preneur en parvenant à quitter l'OM. Tous, sauf un : Chancel Mbemba (30 ans). Le défenseur central congolais s'était mis à la faute suite à son altercation cet été avec Ali Zarrak (responsable de la réserve de l'OM et proche de Mehdi Benatia). Et malgré ses touches sur le marché des transferts comme celle menant à Al Shabab, en Arabie Saoudite, Mbemba est finalement resté à l'OM où la suite de son aventure s'annonce très compliquée.

« Il n'a plus d'avenir à l'OM »

Interrogé dans les colonnes de La Provence, un membre de la direction de l'OM balance sur le cas Mbemba : « Chancel n'a plus d'avenir à l'OM. On l'a dit, expliqué, la décision a été prise. Il a été mis au courant, il a quand même voulu rester. Il lui reste dix mois de contrat, il ira certainement au bout et il sera traité comme il se doit. Il y a des règlements, il faut respecter la charte. Mais il n'y a aucune chance de le revoir porter le maillot de l'Olympique de Marseille ». Cette source annonce donc d'ores et déjà le départ libre de Chancel Mbemba en 2025, au terme de son contrat avec l'OM.

L'OM va payer plein pot

En attendant, le club phocéen va donc continuer à payer un élément sur lequel il ne compte plus du tout, et cette gestion va forcément faire tâche, d'autant que Mbemba touche pas moins de 300 000€ par mois à l'OM. Mais pas question de perdre la face dans ce dossier : « On en fait une question d’exemple. C’est la culture qu’on veut créer et c’est aussi un message envoyé pour les autres », précise une source interne de l'OM dans La Provence. Cette saison 2024-2025 s'annonce donc très longue pour le défenseur congolais, en attendant son départ programmé pour l'été prochain.