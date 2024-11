Mercato : L’OM a signé un «génie», il jubile !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, l’OM a réalisé un très gros coup avec l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc. S’il lui reste beaucoup de choses à prouver sur le banc phocéen, le tacticien italien réalise de bons débuts à Marseille, au plus grand plaisir de Mehdi Benatia. Interrogé par la presse italienne au sujet de l’ancien de Brighton, le conseiller sportif marocain a affirmé qu’un génie avait atterri au sein du club phocéen.

Arrivé sur le banc de l’OM cet été, Roberto De Zerbi a réussi de bons débuts avec le club marseillais. Si l’Italien n’en est qu’au début de son aventure à Marseille, ce dernier est considéré comme un très gros coup réalisé par la direction phocéenne cet été, comme l’avait révélé le président Pablo Longoria.

Longoria a frappé un gros coup avec De Zerbi

« Tout part d'un rêve impossible, en fait », expliquait le président de l’OM à l’Equipe cet été. « Un jour, un ami me passe un coup de téléphone et m'annonce un scoop, une semaine avant que cela ne sorte dans la presse : 'Ne dis rien, mais De Zerbi est en train de résilier son contrat avec Brighton.' On en parle avec Mehdi et on décide de l'appeler. Pourquoi ne pas tenter ? Pendant plusieurs semaines, sans avoir beaucoup de chances d'y arriver, nous continuons de maintenir le contact, patiemment. Et puis, un jour, il a commencé lui aussi à se positionner à L'OM ».

« Nous avons De Zerbi sur le banc qui est un génie par sa façon de travailler »

Interrogé par Tuttosport, Mehdi Benatia a également été interrogé sur Roberto De Zerbi. « C'est vrai, nous avons De Zerbi sur le banc qui est un génie par sa façon de travailler, par sa façon d'interpréter le football, par la passion qu'il y met. Il aime ses joueurs et donne tout, c'est un perfectionniste, il voudrait que l'équipe fonctionne déjà au mieux. Et puis il y a un grand ancien joueur de la Juventus comme Ravanelli, conseiller du président », a lâché le Marocain.