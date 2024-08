Mercato : L’OM a recalé une star !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alexis Sanchez ne portera pas le maillot de l'OM la saison prochaine. Libre de tout contrat après son départ de l'Inter, l'international chilien devrait porter les couleurs de l'Udinese, son club formateur. Mais si son retour à Marseille aurait capoté, ce ne serait pas de sa faute, mais bien celle de la direction, qui n'a pas insisté sur ce dossier.

Faire du neuf avec de l’ancien, l’OM y a pensé durant ce mercato estival. Selon plusieurs indiscrétions, le club marseillais aurait étudié un possible retour d’Alexis Sanchez, parti de Marseille il y a un an. L’ailier avait l’avantage d’être libre de tout contrat, mais le désavantage d’être extra-communautaire. Lors de la présentation de Lilian Brassier et Mason Greenwood, Pablo Longoria n’avait pas nié les rumeurs autour d’Alexis Sanchez, bien au contraire.

Longoria avait jeté le doute

« Premièrement, sur Alexis Sanchez, je ne peux dire seulement qu’une chose, c’est du respect pour ce qu’il a fait au club et toutes les bonnes valeurs qu’il a apporté à l’intérieur du groupe. Pour dire la vérité sur Alexis, je ne peux seulement dire que des choses positives sur lui. En même temps, c’est vrai que maintenant, on doit reconstruire le secteur offensif de l’équipe. Il y a eu des départs et il y aura des départs. On doit remplacer. Après, ce sont différentes stratégies que l’on veut mettre en place» avait confié le président de l’OM.

L'OM a dit non !

Mais finalement, l’OM n’a pas donné suite à cette piste. Selon les informations de La Tribune OM, le club phocéen n’a jamais passé la seconde dans ce dossier et a laissé le champ libre à l’Udinese, qui en a profité pour boucler le deal. Selon la presse italienne, Alexis Sanchez devrait signer un contrat d’un an et pourrait bien prolonger son bail d’une saison supplémentaire si certaines conditions sont remplies.