Mercato : L’OM a dégainé une très grosse offre

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une énorme saison avec l'OM, Leonardo Balerdi s'est imposé comme le patron de la défense marseillaise. Par conséquent, le défenseur argentin est très convoité sur le mercato, notamment par l'Atlético de Madrid. Le club phocéen tente donc de contrer la concurrence en blindant son joueur qui a reçu une belle offre de prolongation.

Après plusieurs saisons délicates, Leonardo Balerdi est la grande révélation de la saison de l'OM. Le défenseur central argentin est effectivement l'un des meilleurs marseillais de la saison avec Pierre-Emerick Aubameyang. Grâce à ses prestations, Balerdi a d'ailleurs été convoqué pour la première fois avec la sélection argentine. Et bien évidemment, cela attire plusieurs clubs sur le mercato.

Gasset - OM : La presse italienne annonce son successeur ! https://t.co/2flBEC9xwX pic.twitter.com/zIQgz0zezN — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

L'OM fait une proposition à Balerdi

En effet, selon les informations de La Provence , l'Atletico de Madrid serait intéressé par le transfert de Leonardo Balerdi cet été. L'OM pourrait d'ailleurs avoir du mal à repousser une offre pour son défenseur, qui possède l'une des valeurs marchandes les plus importantes de son effectif. Et afin d'éviter un tel dilemme, La Marseillaise assure que Pablo Longoria aurait offert une prolongation de contrat de deux ans à Leonardo Balerdi dont le bail court actuellement jusqu'en 2026, avec à la clé une importante revalorisation salariale. Un geste non négligeable compte tenu de la situation économique de l'OM.

«Ça va devenir un très grand défenseur»