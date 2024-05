Mercato - OM : Un énorme transfert prend forme ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Encore une fois, le mercato estival s'annonce très agité à l'OM qui s'apprête à changer d'entraîneur. Après une saison compliquée, l'effectif devrait être chamboulé, et de gros départs sont à prévoir. Celui de Leonardo Balerdi est notamment dans les tuyaux, le défenseur argentin étant dans le viseur de l'Atlético de Madrid.

L'OM vient de mettre fin à une saison plus que poussive conclue à la huitième place de Ligue 1. Par conséquent, un mercato très agité est attendu cet été, avec dans un premier temps la nécessité de trouver un nouvel entraîneur qui devra donner ses directions concernant les joueurs à recruter, mais également ceux à vendre.

Balerdi très convoité sur le mercato

Il y a fort à parier que le futur entraîneur de l'OM réclame que Leonardo Balerdi soit conservé. Auteur d'une très belle saison, le défenseur argentin s'est imposé comme le patron de l'arrière garde marseillaise. Cependant, entre ses excellentes prestations et sa récente convocation avec l'Albiceleste, attirent les convoitises. Selon les informations de La Provence , après Bologne et l'Ajax Amsterdam, c'est désormais l'Atlético de Madrid qui s'intéresse à Leonardo Balerdi. Ce dernier se sent bien à l'OM, mais sans qualification européenne, le club phocéen ne pourra pas se permettre de refuser une grosse offre pour le joueur qui possède la valeur marchande la plus importante de l'effectif.

«Ça va devenir un très grand défenseur»