Mercato : L’OL annonce déjà des transferts !

Alors que le prochain mercato ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, l'OL de John Textor a prévu de se montrer actif après une première partie de saison en dents de scie. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Pierre Sage a annoncé qu'il y aurait du mouvement cet hiver, notamment dans le sens des départs.

La saison dernière, l'OL a eu très chaud. En effet, les Gones ont passé de longues semaines dans la zone de relégation. Pour se relancer, le club présidé par John Textor a frappé fort sur le mercato hivernal 2024.

Pierre Sage balance sur le recrutement

Lors de cet exercice 2024-2025, l'OL revit. Avant le lancement de la 14ème journée de Ligue 1, les Gones sont classés cinquièmes en Ligue 1 avec 22 points. Et en Ligue Europa, le club emmené par Pierre Sage est septième avec 10 unités. Une place qualificative pour les huitièmes de finale de la compétition européenne est donc largement possible. Malgré tout, l'OL a prévu de réaliser quelques transactions au mois de janvier, notamment dans le sens des départs.

«Il y a aura des mouvements pendant le mercato»

Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Pierre Sage a annoncé la couleur pour le mercato hivernal. « Comment gérez-vous les joueurs hors groupe, Zaha et Orban en ce moment ? De manière générale, je parle très peu avec les joueurs. Je leur parle bien sûr, mais je préfère agir. Les joueurs qui ne jouent pas aujourd'hui n'étaient pas les mêmes hier. Tout se joue sur la durée. Il y a aura des mouvements pendant le mercato, la vérité se situera sur le début du mois de janvier, certains auront des opportunités de partir, d'autres de jouer. On sait que ça sera un peu agité, mais ça sera plus calme que l'hiver dernier », a reconnu le coach de l'OL. Il faut dire que sur le plan économique, le club lyonnais est en grande difficulté et doit vendre pour équilibrer ses comptes.