Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato : L’OGC Nice annonce la couleur pour l’avenir de Vieira !

Publié le 2 mai 2020 à 10h55 par T.M.

Alors que la saison de Ligue 1 est déjà terminée, du côté de l’OGC Nice, Julien Fournier a assuré que Patrick Vieira serait toujours là la saison prochaine.