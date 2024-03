Mercato : Le «rêve» va devenir réalité au PSG ?

Thomas Bourseau

Au cours de la dernière session estivale des transferts, le PSG s’est planté dans le dossier Victor Osimhen en se heurtant à la réticence d’Aurelio de Laurentiis. Toutefois, la donne changerait en cette année 2024 puisque le président du Napoli serait prêt à céder son buteur, au rabais. Et le Nigérian rêverait du PSG.

Clap de fin pour Kylian Mbappé au PSG après sept saisons passées dans la capitale. Son départ a été annoncé à Nasser Al-Khelaïfi de la bouche du principal intéressé le 13 février dernier comme L’Équipe l’a dévoilé à l’époque. Le président du Paris Saint-Germain et son conseiller football Luis Campos pourraient réussir là où ils ont échoué l’été dernier au sujet de sa succession.

Le PSG tenu en échec en 2023… le succès en 2024 ?

Le10sport.com vous dévoilait en octobre 2023 que Luis Campos avait raté le coche pour trois joueurs lors du dernier mercato estival : Marcus Thuram, Bernardo Silva ainsi… que Victor Osimhen. Il Mattino a confirmé ces dernières heures le choix d’Aurelio de Laurentiis de repousser les avances du PSG l’été dernier en sa qualité de président du Napoli.

Le PSG ? Osimhen en rêverait