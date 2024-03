Mercato : Le Real Madrid lui a brisé son rêve ?

Thomas Bourseau

En arrivant au Real Madrid en 2015, soit quelques mois seulement après La Decima décrochée par le club merengue, Martin Odegaard espérait prendre part aux futures conquêtes européennes de la Casa Blanca. Mais son rêve a vite coupé court avec de multiples prêts. Le Norvégien est revenu sur cet échec.

A 16 ans, Martin Odegaard (25 ans) vivait en 2015 le rêve de beaucoup : signer au Real Madrid. Néanmoins, le rêve n’est jamais réellement devenu réalité sur la durée pour le maître à jouer norvégien qui a été prêté de club en club jusqu’à un transfert à l’été 2021 à Arsenal.

Le Real Madrid sur le toit de l’Europe, sans Odegaard

De quoi lui faire rater bien des campagnes européennes pleines de succès du Real Madrid qui a remporté quatre Ligues des champions depuis son arrivée à la Casa Blanca en 2015. D’ailleurs, c’est sans doute son plus grand regret concernant son aventure dans la capitale espagnole, encore à ce jour alors qu’il a pleinement disputé sa première épopée de Ligue des champions avec Arsenal cette saison.

«Quand j’étais au Real Madrid, l’idée n’était pas d’être prêté»