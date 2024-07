Mercato : Le PSG va rater ce transfert à 60M€

Arnaud De Kanel

Le PSG cherche à renforcer son secteur défensif, avec un intérêt marqué pour Leny Yoro, le talentueux défenseur du LOSC. Cependant, le joueur suscite de nombreuses convoitises, rendant la compétition féroce. Le Real Madrid semble d'ailleurs sur le point de conclure l'affaire, tandis que Paris n'aurait pas encore formulé d'offre concrète. Tout laisse donc à penser que le jeune Français pourrait bien évoluer en Espagne la saison prochaine.

Sans surprise, le PSG s'annonce encore comme l'un des principaux protagonistes du mercato estival. Pour l'instant, le club de la capitale n'a officialisé qu'une seule arrivée. Luis Campos a choisi de renforcer la concurrence pour Gianluigi Donnarumma en recrutant le gardien russe Matvey Safonov. Mais le PSG est sur plusieurs chantiers dans tous les secteurs de jeu. En défense notamment où Leny Yoro devrait lui échapper.

Yoro s’éloigne du PSG

Le jeune défenseur français quittera vraisemblablement le LOSC cet été. Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, le PSG a jeté son dévolu sur Leny Yoro. Ce dernier est une priorité pour les dirigeants parisiens, désireux de renforcer une défense centrale en proie à de nombreuses difficultés ces derniers mois et qui pourrait perdre Milan Skriniar dans les semaines à venir. Luis Campos y a mis du sien pour boucler ce transfert estimé à 60M€ mais Yoro s’éloigne de plus en plus de Paris.

La décision de Yoro est imminente…

Le PSG va être fixé très bientôt. Comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, la décision de Leny Yoro est imminente. Sauf surprise, le défenseur français fera le choix de signer au Real Madrid. Face à l'échec des négociations pour Leny Yoro, le PSG pourrait se tourner vers une autre pépite évoluant en Italie. Le club parisien aurait jeté son dévolu sur Dean Huijsen, jeune talent de la Juventus de Turin. A la recherche de liquidités, la Vieille Dame serait ouverte à un transfert de son jeune défenseur. Une manière d’oublier Leny Yoro…