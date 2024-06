Mercato : Le PSG va faire une annonce à 20M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato estival est officiellement ouvert depuis le 10 juin en France. Par conséquent, les clubs peuvent désormais officialiser leurs premiers transferts, et cela ne devrait pas tarder au PSG. Sans surprise, la première annonce concernant Matvey Safonov dont l'officialisation semble désormais imminente à Paris.

Le mercato estival, c'est parti ! Le marché des transferts a effectivement officiellement ouvert ses portes ce lundi 10 juin, et prendra fin le 31 août à minuit. Par conséquent, les clubs français sont désormais autorisés à boucler certaines signatures et a officialisé des transferts. Et le PSG ne devrait pas perdre de temps.

L'officialisation de Safonov est imminente

En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, l'officialisation du transfert de Matvey Safonov est désormais imminente. Après avoir réglé son différend avec son ex-compagne en versant les 620 000€ de pension alimentaire, le portier russe va pouvoir quitter la Russie afin de s'engager avec le PSG.

Un transfert qui avoisine les 20M€ au total

Matvey Safonov sera donc la première recrue estivale du PSG. D'après Fabrizio Romano, le montant total de l'opération avoisine les 20M€ bonus compris. L'accord avec Krasnodar est ainsi total et le portier de la sélection russe va débarquer à Paris afin de venir concurrencer Gianluigi Donnarumma, titulaire dans les buts du PSG.