Mercato : Le PSG tente un pari, la grande annonce

En raison de sa rééducation au genou et de ses multiples pépins physiques ces dernières saisons, Lucas Hernandez pourrait être un pari risqué pour le PSG, en passe de boucler son transfert. Néanmoins, un message provenant du Bayern Munich devrait rassurer le champion de France.

Lucas Hernandez veut mettre un terme à son aventure au Bayern Munich, entamée à l’été 2019. Après quatre titres de champion d’Allemagne et une Ligue des champions, le champion du monde tricolore n’aurait d’yeux que pour le PSG avec qui il se serait contractuellement mis d’accord. Il ne manquerait plus qu’un terrain d’entente soit trouvé entre les deux clubs à présent. Mais dans quel état Hernandez débarquerait-il au PSG ? Malgré sa blessure au ligament croisé du genou en novembre dernier, qui a nécessité une opération, le PSG compterait prendre le risque de tout de même le recruter à en croire Sport BILD.

Un membre du staff du Bayern sort du silence

D’après un proche du staff du Bayern Munich, qui s’est confié au Parisien , le timing du PSG dans le dossier Lucas Hernandez pourrait s’avérer être finalement parfait. « Inconsciemment, tu peux te dire que tu prends moins de risques en signant un joueur peu ou pas blessé durant des années. Mais rien ne dit qu’il ne va pas, maintenant, être enfin épargné par les pépins physiques pendant plusieurs saisons ».

«C’est un grand pro. Il fait le nécessaire pour bien se préparer et a une bonne hygiène de vie»

Pour le membre du Bayern en question, le professionnalisme de Lucas Hernandez devrait lui permettre de de revenir au meilleur de sa forme au PSG . « Fragile ? Je ne dirais pas forcément ça de lui de manière aussi abrupte, mais il l’est sans doute un peu quand même. Mais c’est un grand pro. Il fait le nécessaire pour bien se préparer et a une bonne hygiène de vie. Cette récurrence des blessures questionne forcément. Certains diront que c’est la faute à pas de chance. D’autres qu’il y a chez lui un terrain propice ».

«C’est derrière lui»