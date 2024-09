Mercato : Le PSG s’offre un «problème de riche» ?

Pierrick Levallet

Le mercato estival ayant fermé ses portes il y a plusieurs jours maintenant, le PSG se concentrerait sur certains dossiers en interne. Le club de la capitale aimerait notamment prolonger Gianluigi Donnarumma, dont le contrat expire en juin 2026. Et selon Jérôme Rothen, les Rouge-et-Bleu vont s’offrir un problème de riche avec la signature du portier italien.

«On attend que le mec ne fasse jamais d'erreur»

« C'en est toujours un [de problème de riche] et on se dit que le PSG, avec les moyens qu'ils ont, ils donnent des gros salaires et donc on attend que le mec ne fasse jamais d'erreur. Donnarumma en a fait des erreurs, à commencer par juste l'année dernière où tu attends que, sur la demi-finale contre Dortmund, il soit un peu plus décisif et qu'il fasse plus d'arrêts. Parce que les deux buts que le PSG prend sur les coups de pied arrêtés, la tête dans les 5m50, tu te dis ‘mince quand même il est capable de faire mieux’ » a expliqué l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC.

«Nous avons la volonté de rester»

Le clan Donnarumma, de son côté, s’est dit favorable à la signature d’un nouveau contrat au PSG. « Il y a encore deux ans, il n'y a pas d'urgence. Mais oui, il y a déjà eu des premières discussions en ce sens. Campos l'a même avoué publiquement, il aimerait garder Gigio. De notre côté, nous avons la volonté de rester » a confié Enzo Raiola, l’agent du gardien de but de 25 ans, dans les colonnes de Tuttosport. Reste maintenant à voir si les deux parties parviendront à trouver un accord.