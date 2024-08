Mercato : Le PSG snobé par un grand nom étranger !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Courtisé par le PSG cet été, Joshua Kimmich faisait partie des cibles prioritaires du club de la capitale. L'Allemand, dont le contrat avec le Bayern Munich se terminera en juin 2025, n'aurait envisagé à aucun moment de rejoindre les Parisiens malgré leurs avances. Le PSG avait pourtant bon espoir de faire changer les choses mais il n'y aurait pas d'issue possible dans ce dossier.

Dans sa volonté de renforcer son effectif cet été, le PSG avait bon espoir de recruter Joshua Kimmich. L'international allemand de 29 ans semblait proche à un moment d'un accord mais finalement, il ne devrait plus quitter le Bayern Munich. Son départ était évoqué ces derniers mois puisque la situation s'était un peu tendue avec le club. C'est désormais de l'histoire ancienne puisqu'il a mis au clair sa situation.

Kimmich va rester au Bayern

Au début du mois, Joshua Kimmich se confiait sur son futur et il avait fait comprendre au PSG qu'il ne bougerait certainement pas du Bayern Munich. « En général, je me sens très à l’aise ici. Tous mes enfants sont nés ici, nous avons construit ici » avait-il déclaré à Sky Sport Allemagne. Les avances parisiennes n'ont pas été assez convaincantes et il devrait poursuivre son aventure débutée en 2015 avec le célèbre club allemand. En réalité, le PSG n'aurait jamais vraiment été une option.

Kimmich n'a jamais voulu du PSG

Proche du Bayern Munich en début d'été pour un potentiel recrutement de Joshua Kimmich, le PSG n'a jamais pu concrétiser. Le joueur allemand n'aurait en fait jamais eu l'intention de rejoindre le club de la capitale comme le révèle Sky Sport Allemagne. Malgré l'intérêt du club et surtout de Luis Enrique, le PSG a dû se faire une raison. On imagine alors qu'il opte pour une autre option puisque son contrat se terminera à l'issue de la saison prochaine.