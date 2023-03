Mercato : Le PSG s’exprime sur deux dossiers brûlants

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG et alors que leurs prolongations respectives sont encore très loin d’être actées, Lionel Messi et Sergio Ramos pourraient être amenés à quitter le Parc des Princes libres à cette échéance. Christophe Galtier a brièvement évoqué l’avenir de ses deux stars en conférence de presse.

Éliminé par le Bayern Munich mercredi soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, ce n’est donc pas encore cette saison que le PSG atteindra son rêve de soulever la C1. Une nouvelle désillusion pour le club de la capitale et son effectif de stars, et même la solide expérience de Lionel Messi et Sergio Ramos n’a pas suffi à faire la différence au PSG.

Ramos-Messi, un avenir incertain

D’ailleurs, difficile de savoir si les deux anciens pensionnaires de Liga porteront encore les couleurs du PSG la saison prochaine, eux qui arriveront au terme de leur contrat en juin. Et Christophe Galtier s’est d’ailleurs montré très énigmatique sur les cas Messi et Ramos vendredi en conférence de presse…

« Ils sont habitués »