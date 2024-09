Mercato : Le PSG s’est il vraiment renforcé ?

Arnaud De Kanel

Avec le départ de Kylian Mbappé, le mercato du PSG promettait d'être très animé. Malgré tout, le club de la capitale s'est contenté de quatre recrues, une par ligne, pour renforcer son effectif. Alors, le PSG y a-t-il gagné au change ?

Habitué à dépenser, parfois à outrances, même lorsque l'effectif comptait des Neymar, Leo Messi ou encore Kylian Mbappé, le PSG arrivait comme un prédateur sur ce mercato estival. Mais finalement, le club de la capitale ne s'est pas trop attardé sur la quête d'un remplaçant au Français en attaque et a préféré continuer de s'aligner sur sa nouvelle politique de recrutement. Avec 170M€ dépensés au total, le PSG a offert quatre nouveaux renforts de choix à Luis Enrique.

Un nouveau gardien, un défenseur supplémentaire

Tout d'abord, le PSG a entamé une révolution au poste de gardien de but en recrutant Matvey Safonov pour 20M€. A ce prix-là, le Russe sera bien évidemment plus qu'une doublure et c'est une bonne décision des dirigeants de rajeunir ce poste suite aux départs de Sergio Rico et Keylor Navas.

Un peu plus haut, en défense, le PSG s'est contenté de la seule arrivée de Willian Pacho pour 50M€ alors que ce secteur de jeu a fait défaut aux Parisiens la saison passée. Milan Skriniar est resté malgré la volonté des dirigeants de s'en séparer, tandis que Danilo Pereira est parti, et on note également l'absence de nouvelle doublure à Nuno Mendes et à Achraf Hakimi, le PSG ayant même laissé filer Nordi Mukiele à Leverkusen. Dans ce secteur, on ne peut pas vraiment dire que le club de la capitale se soit renforcé.

Une nouvelle star au milieu, la pépite en attaque

En revanche, le PSG a signé un gros coup au milieu de terrain en recrutant sa priorité de l'été, à savoir Joao Neves. Le Portugais forme un trio magique avec Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Or, Luis Enrique a perdu des solutions sur le banc avec les départs de Manuel Ugarte, Cher Ndour, Renato Sanches, Gabriel Moscardo ou encore Carlos Soler. Il faudra voir lorsque l'un des trois fantastiques sera absent pour savoir si le PSG a pris la bonne décision. Ce milieu risque cruellement de manquer de taille.

Enfin, en attaque, le PSG n'a pas souhaité casser sa tirelire pour recruter un attaquant confirmé. Désiré Doué est venu renforcer ce secteur de jeu, lui qui pourrait également avoir son mot à dire au milieu de terrain si besoin. Pour le moment, tout se passe bien pour Paris avec un Bradley Barcola sensationnel. Une nouvelle fois, la Ligue des champions servira de révélateur, en particulier pour l'attaque parisienne, orpheline de Kylian Mbappé. Des ajustements seront sans doute nécessaires cet hiver.