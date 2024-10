Mercato : Le PSG recrute un joueur «très rare» !

Axel Cornic

Avec le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, le Paris Saint-Germain se devait de trouver la nouvelle star de son attaque. Plusieurs stars étaient annoncées, mais Luis Enrique a souhaité poursuivre le travail entamé la saison dernière avec Bradley Barcola et pour le moment, ça marche très bien.

Si certains le trouvent encore trop tendre, Bradley Barcola est bien en train de se faire un nom au plus haut niveau. L’actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec ses sept buts en huit matchs cartonne depuis le début de la saison et son importance au PSG ne cesse de grandir. Cela n’a d’ailleurs pas échappé à Didier Deschamps, qui lui a ouvert les portes de l’équipe de France à l'occasion du dernier Euro.

Barcola, c’est au moins 65M ?

Ses prestations ont évidemment eu un gros impact sur sa valeur ! Recruté pour 50M€ il y a un an et demi, l’ancien prodige de l’OL est devenu l’un des joueurs les plus en vue du PSG, avec le site spécialisé Transfermarkt qui l’évalue à 65M€. Mais ce prix pourrait encore augmenter si Bradley Barcola maintien sa bonne forme dans les prochains mois, notamment en cas de bonnes prestations en Ligue des Champions.

« Il a 22 ans, est titulaire au PSG, en passe de l’être en équipe de France et est devenu un joueur de rupture efficace »

Cette explosion sur le marché des transferts ne surprend pas grand monde, même hors des frontières de la Ligue 1. « Il a 22 ans, est titulaire au PSG, en passe de l’être en équipe de France et est devenu un joueur de rupture efficace. Donc, c’est un joueur très rare » a confié un agent étranger dans les colonnes de L’Equipe, au sujet de la nouvelle pépite du PSG.