Mercato : Le PSG reçoit une réponse définitive pour cette star !

Cet été, le PSG a tenté de recruter plusieurs jeunes joueurs prometteurs, mais a également tenté d’attirer des joueurs plus confirmés. Au milieu de terrain, Paris s’est penché sur le profil de Joshua Kimmich en vain. S’il est resté au Bayern Munich, le joueur de 29 ans devrait prolonger son contrat en Bavière.

Le mercato estival du PSG est resté cohérent. Désireux d’entamer un nouveau projet, le club de la capitale a misé sur des jeunes joueurs prometteurs, et a recruté Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho, et Désiré Doué. Des joueurs très jeunes donc, même si les dirigeants parisiens ont également lorgné des profils plus confirmés comme Khvicha Kvaratskhelia ou encore Joshua Kimmich.

Joshua Kimmich plaisait au PSG

Le milieu de terrain allemand était alors ouvert à un départ du Bayern Munich, et se trouvait dans le viseur de plusieurs clubs européens dont le PSG. Cependant, le nouveau capitaine de la Mannschaft n’a jamais donné de signaux positifs pour sa signature chez les Rouge et Bleu, et est finalement resté en Bavière. Depuis, les choses ont évolué. Vincent Kompany est arrivé sur le banc du Bayern, et a remis Joshua Kimmich dans un rôle central au sein du vestiaire.

La star allemande va prolonger au Bayern Munich

Auteur d’un bon début de saison, Joshua Kimmich semble donc avoir mis ses problèmes avec la direction du club allemand de côté. Récemment, Herbert Hainer, président du Bayern Munich, faisait part de sa volonté de prolonger sa star très prochainement : « Le Bayern serait heureux si Joshua terminait sa carrière au FC Bayern. Pas seulement pour une saison mais plutôt pour de très nombreuses années ». Pour cela, Kimmich doit prolonger son contrat, qui expire en juin 2025. Et d’après les dernières indiscrétions de SportBILD, ce serait prochainement chose faite. Le joueur de 29 ans devrait signer un contrat longue durée en Bavière, de quoi potentiellement l’imaginer