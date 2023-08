Mercato : Le PSG provoque une perte de 10M€

Jean de Teyssière

Le 12 août, Ousmane Dembélé s'est engagé avec le Paris Saint-Germain pour cinq saisons. L'international français a quitté le FC Barcelone, club dans lequel il est resté six ans et le PSG a déboursé la somme de 50M€ pour s'attacher les services de l'ancien Rennais. Sa clause libératoire aurait permis à Dembélé et son entourage de toucher la moitié de la somme, mais il s'avère que le FC Barcelone n'aurait pas donné 10M€ à l'agent de Dembélé considérant que les conditions pour toucher cette somme n'étaient pas remplie.

Tout juste arrivé à Paris, Ousmane Dembélé s'est exprimé sur sa nouvelle équipe, et sa joie de rejoindre le PSG : « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain et impatient de jouer sous mes nouvelles couleurs. J’espère continuer à grandir ici et rendre fier tous les amoureux du Club. Ce qui m’a motivé pour rejoindre Paris ? Le discours du coach. Pour moi, avoir la confiance, c'est primordial pour un joueur de football. J’ai aussi discuté avec le directeur sportif et le Président. J'ai parlé avec eux, ils m'ont vraiment expliqué le projet du Paris Saint-Germain et ça m'a plu. C'est très excitant et j'espère qu'on va faire de grandes choses ensemble. »

Dembélé touche 15M€ dans son transfert

Ce transfert d'Ousmane Dembélé est très mal passé du côté de l'Espagne, où l'on n'hésite pas à dire que Dembélé fait partie de la pire recrue de l'histoire du FC Barcelone. Proche de partir la saison dernière, Dembélé avait finalement prolongé son contrat et avait inclus une clause de départ de 50M€, dont 50% devaient lui revenir. Le FC Barcelone devait alors toucher 25M€, Dembélé 15M€ et Moussa Sissoko, son agent 10M€...

Le FC Barcelone décide de garder 10M€