Ejecté par le PSG, il sort du silence

Thibault Morlain

Ce mercredi matin, le PSG a officialisé un nouveau départ, celui de Leandro Paredes. Indésirable à Paris, l'Argentin quitte ainsi le loft pour faire son grand retour du côté de l'AS Rome. Le champion du monde 2022 a paraphé un contrat jusqu'en 2025 avec le club de la Louve et Paredes s'est exprimé dans la foulée.

Après Neymar et Abdou Diallo ce mardi soir, c'est désormais Leandro Paredes qui quitte officiellement le PSG. Arrivé en janvier 2019, le champion du monde argentin s'est engagé ce mercredi avec l'AS Rome. Un transfert définitif estimé à 4M€ qui permet à Paredes de retrouver le club de la Louve, où il avait joué entre 2014 et 2017.

Après une saison passée à la Juventus Turin dans le cadre d’un prêt, Leandro Paredes est transféré définitivement à l’AS Rome. ✍️Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Leandro sous ses nouvelles couleurs.💻 https://t.co/o1tQrTILjK pic.twitter.com/TX0lorTSlD — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 16, 2023

« Retourner à Rome est toujours une émotion »

Engagé désormais jusqu'en 2025 avec l'AS Rome, Leandro Paredes a réagi à son transfert pour les médias du club italien. « Retourner à Rome est toujours une émotion, le fait de jouer avec le maillot de la Rome l'est encore plus. Je remercie les supporters pour l'accueil qu'ils m'ont réservé et le club de m'avoir ramené dans le club qui m'a lancé en Europe », a confié le désormais joueur de José Mourinho.

« Je veux continuer à gagner »