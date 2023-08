L'entraîneur du PSG rêve d'un transfert, Dembélé a tout gâché

Hugo Chirossel

Pour la suite de son mercato estival, c’est le milieu de terrain qui serait désormais ciblé par le PSG, notamment afin de compenser le possible départ de Marco Verratti. En ce sens, les dirigeants parisiens auraient exploré la piste menant à Gavi, très apprécié par Luis Enrique. Mais il y aurait peu de chances de voir l’international espagnol débarquer à Paris, notamment du fait de l’arrivée d'Ousmane Dembélé.

Alors que le transfert de Neymar à Al-Hilal est acté, Marco Verratti pourrait lui aussi rejoindre le club saoudien prochainement. Afin de compenser un possible départ de l’international italien, le PSG serait à la recherche de renforts dans ce secteur de jeu et se serait intéressé à Gavi.

Le PSG s’est intéressé à Gavi

Comme l’indiquait la presse espagnole dernièrement, le PSG se serait renseigné sur la situation de l’international espagnol âgé de 19 ans, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le FC Barcelone. Si Luis Enrique apprécie beaucoup Gavi, un transfert en direction du club de la capitale aurait peu de chances de voir le jour.

Relation tendue avec le Barça après le transfert de Dembélé