Mercato : Le PSG prépare une surprise hallucinante

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en pleine forme avec le PSG, en pleine préparation estivale, Hugo Ekitike est pourtant annoncé avec insistance sur le départ depuis plusieurs mois. Mais il semblerait que la très bonne dynamique du jeune attaquant français, combinée au casse-tête du mercato, incite le PSG à revoir ses plans et à totalement relancer Ekitike cette saison.

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2022 sous la forme d’un prêt avec une obligation d’achat de 37M€, Hugo Ekitike (21 ans) appartient désormais officiellement au club de la capitale. Mais l’attaquant français, qui a vécu une première saison très compliquée au PSG (4 buts en 32 matches, toutes compétitions confondues), était annoncé avec insistance sur le départ, et Luis Campos a même tenter de le refourguer à plusieurs clubs. Mais la donne semble avoir changé pour Ekitike...

Mbappé touche le jackpot au PSG, la mèche est vendue https://t.co/F8aT9Omwbt pic.twitter.com/V6gl7VyA1G — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Un rôle majeur pour Ekitike au PSG ?

Comme l’a annoncé L’EQUIPE samedi soir, l’ancien joueur du Stade de Reims pourrait finalement avoir droit à un rôle majeur cette saison dans le secteur offensif du PSG. Luis Campos peine en effet à faire venir le grand buteur tant attendu, et si l’on rajoute à cela le possible départ de Kylian Mbappé dont le club souhaite se débarrasser étant donné qu’il refuse de prolonger son contrat, le statut d’Ekitike pourrait évoluer. Il faut dire que le jeune attaquant du PSG réalise une préparation estivale convaincante, avec deux buts et une passe décisive lors des trois premières rencontres amicales.

« On souhaite qu’il soit dans les meilleures conditions »