Le PSG tient un attaquant, c’est une surprise !

Le PSG poursuit ses recherches pour dénicher son prochain avant-centre, mais la tâche est difficile. Une situation qui pourrait profiter à Hugo Ekitike, en forme lors des premières apparitions amicales du club de la capitale, et ce alors que son départ semblait inéluctable après un début d’aventure compliqué à Paris.

Victor Osimhen, Harry Kane, Rasmus Højlund… Le PSG ne manque pas d’idées pour se renforcer en attaque, mais les difficultés sont nombreuses dans ces dossiers. Le Nigérian du Napoli apparaît comme une cible très coûteuse et pourrait finalement renouveler son bail avec son club, tandis que l’Anglais de Tottenham privilégie le Bayern Munich pour son avenir. Højlund, lui, est en route vers Manchester United. Le PSG est ainsi très loin de mettre la main sur un nouvel avant-centre.

Ekitike pourrait avoir une carte à jouer

Si la situation a de quoi inquiéter les dirigeants, Hugo Ekitike peut en revanche accueillir la nouvelle avec le sourire. Et pour cause, l’ancien attaquant du Stade de Reims pourrait être le grand gagnant des difficultés du PSG à dénicher un avant-centre comme le souligne L’Équipe ce samedi soir.

Vers un retournement de situation ?

Hugo Ekitike pourrait en effet avoir une carte à jouer et en aurait pleinement conscience selon le quotidien sportif. De quoi renforcer la motivation du Français, auteur de deux buts et d’une passe décisive lors des trois premières rencontres amicales du club cet été. Ekitike est en confiance et apparaît plus libéré, alors que Lionel Messi a laissé une place en attaque, et que Kylian Mbappé pourrait en faire de même en cas de départ, lui qui n’a pas pris part à la tournée estivale au Japon et en Corée du Sud. Si l’attaquant de 21 ans venait à occuper une place importante dans le projet de Luis Enrique, cela serait une réelle surprise alors que le PSG souhaitait jusqu’ici s’en séparer, en l’incluant dans une opération ou en le cédant sous la forme d’un prêt ou d’un transfert.