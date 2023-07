Mercato : Un buteur quitte le PSG et fait une énorme promesse

Benjamin Labrousse

C’est désormais officiel, Mauro Icardi a quitté le PSG pour s’engager en faveur de Galatasaray contre un montant de 10M€. Le buteur argentin rejoint définitivement le club turc après y avoir passé une saison en prêt en 2022-2023. Chaleureusement accueilli à l’aéroport d’Istanbul, Icardi en a profité pour livrer un beau message aux supporters de son nouveau club.

Arrivé en 2019 au PSG en provenance de l’Inter Milan d’abord en prêt, Mauro Icardi n’aura jamais réussi à véritablement s’imposer au sein du club parisien. Désormais âgé de 30 ans, l’attaquant argentin avait néanmoins retrouvé des couleurs la saison passée lorsque ce dernier avait été cédé en prêt à Galatasaray. Auteur de 23 buts sous les couleurs du club turc la saison passée, l’Argentin a rejoint définitivement le club basé à Istanbul.

Un joueur du PSG plombe un transfert à 6M€ https://t.co/FfzBwctF4p pic.twitter.com/Xxu2LhHH97 — le10sport (@le10sport) July 29, 2023

«Nous n'avons pas pu venir plus tôt»

Le PSG va récupérer 10 M€ avec le transfert de Mauro Icardi, dans une opération qui aura mis du temps à voir le jour. Arrivé ce vendredi soir à Istanbul sous la clameur des supporters de Galatasaray, l’attaquant argentin s’est exprimé dans la foulée au micro du club truc sur son transfert. « Je voulais venir, je voulais vraiment venir ; à cause d'un problème au dernier moment, nous n'avons pas pu venir plus tôt. Nous étions, toute ma famille, impatients de venir et très contents des gens, nous savons quelle reconnaissance ils ont ici, et j'espère que ce sera mieux que l'année dernière » , déclare ainsi Mauro Icardi dans des propos relayés par Mundo Deportivo .

«Je vais donner toute mon affection»