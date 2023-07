Le PSG boucle un transfert, coup de poker sur le mercato

Pierrick Levallet

Un an après son arrivée, Renato Sanches n'est déjà plus désiré au PSG. Le club de la capitale n'est pas opposé à son départ cet été, bien au contraire. Le Portugais aurait d'ailleurs déjà trouvé un point de chute puisqu'il se rapprocherait de l'AS Roma. José Mourinho serait prêt à tenter un pari risqué pour le joueur de 25 ans.

Pour son premier mercato au PSG l’été dernier, Luis Campos n’a pas convaincu grand monde. Les recrues du conseiller football parisien n’ont pas vraiment réussi à s’imposer dans la capitale. Certaines seraient même déjà sur la sellette. Le10Sport.com vous a notamment révélé en exclusivité que Renato Sanches ne sera pas conservé cet été. Considéré comme un flop, l'international portugais ne serait plus vraiment désiré au PSG.

Renato Sanches va quitter le PSG

Et l’ancien joueur du LOSC aurait déjà trouvé un nouveau point de chute. En effet, Renato Sanches se rapprocherait de plus en plus de l’AS Roma. Un transfert sous la forme d’un prêt avec option d’achat serait en préparation et le départ du Portugais serait imminent. José Mourinho tenterait d’ailleurs un véritable coup de poker avec le joueur du PSG.

L'AS Roma tente un pari risqué