Mercato : Fiasco au PSG, son départ est imminent

Le mercato du PSG l'été dernier n'a pas franchement été une réussite. Renato Sanches fait partie des joueurs que l'on peut qualifier de flop, lui qui a manqué 13 matchs de Ligue 1 la saison dernière, et n'a inscrit que deux buts, pour aucune passe décisive. Le PSG ne compte pas le garder et l'AS Rome et José Mourinho s'intéressent de près au Portugais.

Très actif dans le sens des arrivées, le PSG l'est également pour les départs. Après Sergio Ramos et Lionel Messi, El Chadaille Bitshiabu et Mauro Icardi ont suivi et d'autres joueurs qui ne font plus partie des plans du PSG vont en faire de même.

Renato Sanches à l'AS Rome, c'est imminent

D'après les informations de Calcio Mercato , l'arrivée de Renato Sanches à l'AS Rome n'est plus qu'une question d'heures. Le média italien affirme que le milieu portugais pourrait même passer sa visite médicale à son retour d'Asie, où il est actuellement en stage avec le PSG.

Mourinho a convaincu Renato Sanches