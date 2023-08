Mercato : Le PSG prépare un nouveau transfert à 50M€

Baptiste Berkowicz

Alors que l'arrivée d'Ousmane Dembélé au PSG est imminente, les dirigeants parisiens n'entendent pas s'arrêter là. Le club de la capitale souhaite améliorer considérablement son secteur offensif et a décidé de jeter son dévolu sur Bradley Barcola. Comme le 10 Sport vous le révélait, le joueur de l'OL est d'ores et déjà d'accord avec le club parisien. Les négociations avec le club rhodanien s'intensifient.

Le PSG passe la vitesse supérieure. Alors que le recrutement dans le secteur offensif visait davantage à étoffer le banc de Luis Enrique, les dirigeants parisiens souhaitent frapper fort. Pris dans la tempête autour de l'avenir incertain de Kylian Mbappé, le club de la capitale doit repenser son attaque. La venue d'Ousmane Dembélé est proche d'être officialisée mais le PSG ne veut pas se cantonner à cette arrivée.

Mercato : Dembélé transféré au PSG, le Barça se lâche en privé https://t.co/6T4XsmntU3 pic.twitter.com/eDp8wPKtuQ — le10sport (@le10sport) August 1, 2023

Après Dembélé, Barcola visé par le PSG

Après le départ de Lionel Messi, le flan droit de l'attaque parisienne est dépeuplé. En ce sens, les dirigeants du PSG souhaitent frapper un grand coup. D'après les informations de Sports Zone, le dossier menant à Bradley Barcola est indépendant de celui d'Ousmane Dembélé. L'arrivée du joueur barcelonais, comme vous le révélait le 10 Sport, est la piste palliant à l'échec Bernardo Silva. Bradley Barcola a donc toujours fait partie des plans parisiens et se rapproche de plus en plus d'une signature dans le club de la capitale.

Jorge Mendes met officiellement la main sur Barcola

Bien qu'il le soit officieusement depuis de nombreuses semaines, Jorge Mendes est officiellement devenu l'agent du joueur lyonnais. Fort de ses relations amicales avec un certain Luis Campos, l'influent agent portugais ne verrait pas d'un mauvais oeil l'arrivée de son nouveau poulain au sein du club de la capitale. Bradley Barcola est enclin à vouloir rejoindre les rangs de l'équipe de Luis Enrique mais n'engagera pas de bras de fer avec son club formateur. Une somme de 50M€ pourrait convaincre les dirigeants lyonnais.