Mercato : Le PSG prépare déjà un été de dingue !

Déjà actif cet hiver avec la signature de Khvicha Kvaratskhelia pour environ 70M€, le PSG pourrait bien frapper encore plus fort l’été prochain. Deux renforts offensifs d’envergure sont attendus, tandis que le cas Donnarumma sera également au cœur des spéculations puisque les Parisiens auraient déjà identifiés son successeur.

Avec l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG a déjà frappé très fort sur le mercato d'hiver, et se concentre désormais sur ses ventes avec en priorité Milan Skriniar, Randal Kolo Muani et Marco Asensio. Cependant, cela n'empêche pas le club de la capitale de se tourner vers l'été prochain avec déjà de très gros objectifs comme le révèle le journaliste de L'EQUIPE Loïc Tanzi.

Salah-Duran, un duo de choc au PSG ?

« Mohamed Salah à Paris, ça peut se faire. Probablement pas cet hiver parce qu’il va rester à Liverpool et il négocie d’ailleurs une prolongation avec Liverpool mais attention l’été prochain, Parisva tout faire pour le faire venir. C’est probablement le joueur offensif que Paris veut le plus l’été prochain avec Jhon Durán (Aston Villa). Mais la concurrence est très forte avec une prolongation souhaitée par Liverpool et surtout Al-Hilal (Arabie saoudite) qui va lui proposer un pont d’or et qui a repris contact avec ses représentants il y a quelques jours », explique-t-il dans un TikTok organisé par L’ÉQUIPE, avant d’évoquer un autre dossier brûlant : le cas Donnarumma.

Donnarumma-Chevalier, le chassé-croisé ?

« Les discussions entre Donnarumma et le Paris Saint-Germain pour une prolongation sont aujourd’hui au point mort. Il lui restera un an de contrat avec le PSG. Je pense que l’été prochain, il y aura un gros chantier du côté des gardiens. On parle beaucoup de Lucas Chevalier (LOSC), c’est vrai. Le PSG l’adore. On peut imaginer le PSG tout faire pour la venue de Lucas Chevalier l’été prochain et peut-être laisser partir Donnarumma. Mais attention, Lille et Olivier Létang sont terribles en négociations et ils ne le laisseront pas partir aussi facilement », ajoute Loïc Tanzi.