Mercato : Le PSG plombé par un deal à 95M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l’un des gros chantiers du PSG sur ce mercato estival sera le recrutement d’un milieu de terrain supplémentaire. Plusieurs noms ont été associés au club francilien, comme celui de Bruno Guimarães (Newcastle). Néanmoins, la vedette brésilienne se rapproche de Manchester City, qui pourrait lâcher 95M€ dans l’opération.

Le mercato estival du PSG devrait s’animer dans les prochains jours. Et pour cause, le club parisien s’apprête à accueillir deux renforts de taille au sein de son entrejeu avec João Neves (Benfica), et Désiré Doué (Rennes). Mais l’un des noms à être revenu le plus souvent pour l’entrejeu de Luis Enrique cet été aura été celui de Bruno Guimarães.

Mercato : Le PSG impose ses conditions pour ce gros transfert https://t.co/o15ovV571E pic.twitter.com/zMhfyeq1SU — le10sport (@le10sport) July 21, 2024

Le PSG abandonne pour Bruno Guimarães

Jusqu’au début du mois de juillet, le taulier de Newcastle disposait d’une clause libératoire de 115M€. Le PSG, tout comme Manchester City et Arsenal qui étaient alors les trois clubs les plus présents dans ce dossier, ont décidé de ne pas déclencher cette dernière. D’après le média anglais Express, les Magpies sont toujours disposés à vendre Bruno Guimarães contre le même montant que celui de sa clause libératoire.

Manchester City va faire craquer la banque pour le Brésilien ?

Cependant, si le PSG ne semble plus en course pour l’international Brésilien, ce n’est pas le cas de Manchester City. Selon Express, les Citizens sont désormais disposés à lâcher 95M€ dans l’opération, et pourraient même inclure certains de leurs cracks comme Rico Lewis ou encore Oscar Bobb au sein de cette dernière...