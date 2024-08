Mercato : Le PSG lance une révolution, Luis Enrique vend la mèche

Amadou Diawara

Depuis le dernier mercato estival, le PSG a lancé une révolution pour son recrutement. En effet, le club de la capitale mise principalement sur des jeunes talents pour construire son équipe. Présent en conférence de presse, Luis Enrique a confirmé la tendance, affirmant que le PSG avait un projet à moyen et long terme.

Lors des deux dernières fenêtres de transferts, le PSG a frappé très fort. Durant l'été 2023, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a recruté douze joueurs au total : Arnau Tenas (23 ans), Milan Skriniar (29 ans), Lucas Hernandez (28 ans), Cher Ndour (20 ans), Manuel Ugarte (23 ans), Xavi Simons (21 ans), Marco Asensio (28 ans), Kang-In Lee (23 ans), Ousmane Dembélé (27 ans), Bradley Barcola (21 ans), Gonçalo Ramos (23 ans) et Randal Kolo Muani (25 ans). Au mois de janvier, Lucas Beraldo (20 ans) et Gabriel Moscardo (18 ans) ont également signé au PSG.

Le PSG veut recruter des jeunes en priorité

Depuis l'été dernier, le PSG s'est totalement révolutionné, recrutant surtout des cracks. En effet, le club de la capitale s'est offert majoritairement des joueurs n'ayant as dépassé les 23 ans. D'ailleurs, le PSG a poursuivi dans cette voie cet été, en officialisant les arrivées de Matvey Safonov (25 ans), Joao Neves (19 ans) et de Willian Pacho (22 ans).

«C’est un projet à moyen et long terme»

Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Luis Enrique a confirmé que le PSG voulait rajeunir considérablement son effectif, ayant lancé un projet sur du moyen, voire long, terme depuis sa signature. « La politique de recrutement du PSG basée sur la jeunesse ? Parfois, on ne peut pas forcément choisir. Tout dépend de ce que le mercato offre comme possibilité. Il y a des joueurs qui nous intéressaient et les clubs ne les vendaient pas. Il y a des joueurs qui ne sont pas ouverts pour un transfert. Tous les joueurs qui sont arrivés - Safonov, Pacho et Neves - sont des joueurs dont nous considérons qu’ils viennent renforcer l’effectif, peu importe leur âge. C’est ce que je crois, la direction sportive pense la même chose. Maintenant, il faut qu’ils s’adaptent à une nouvelle ville, un nouveau club, un nouveau pays. Mais je répète que c’est un projet à moyen et long terme. On voit les choses avec beaucoup de tranquillité », a confié le coach du PSG.